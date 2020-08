Harvardi juhtimisguru kuldvõtmed Eesti juhtidele

Harvardi ülikooli praktikust professor ja innovatsiooniuurija Gary Pisano selgitab intervjuus, miks uuendustemeelsed ettevõtted on ebamugavad kohad töötamiseks. Foto: Erakogu

Äripäeva Raadio saates "Äripäeva fookuses" on külas Harvardi ülikooli praktikust professor Gary Pisano, kelle töö innovatsiooni uurimisel on aidanud ümber korraldada ka Eesti ühe suurema ettevõtte Eesti Energia tööd.

Pisano on nõustanud tervet hulka tuntud ettevõtteid – Amazoni, BMWd, IBMi, Mercki, Pfizerit, Virgin Groupi. Räägime temaga, kuidas luua ettevõttes kultuuri, mis soosib uuendusi ja innovatsiooni, miks innovaatilised ettevõtted pole töötamiseks mugavad kohad, miks on juhtide ootused oma meeskondade tulemustele madalad ja millised on Eesti võimalused koroonajärgses maailmas.