Investeeringute hajutamisega rikkaks ei saa

Investori ja päevakaupleja Ivar Mägi sõnul tuleb osta kalleid aktsiaid, mitte odavaid. Foto: Andras Kralla / Äripäev

Vaadates maailma esirikkaid, siis nende hulgas domineerivad uuenduslike tehnoloogiate ülesehitajatest ettevõtjad, aga kas nemad hajutasid oma tegevust? Ei. Nii ei tasu ka aktsiainvestoritel loota, et hajutamine neid rikkaks teeb.

Investorid peaksid leidma endas julgust suurelt oma parima kasvuga positsiooni sisse minna, mis sest, et aktsia on kallis, rääkis investor ja päevakaupleja Ivar Mägi, ujudes sellise seisukohaga selgelt vastuvoolu, sest tavapärane soovitus on see, et riske tuleb hajutada ja just seetõttu ei tohi mune ühte korvi panna.