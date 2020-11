Juht saab rõõmustamisest oma tööriista teha

Mare Pork räägib saates "Tegijalt tegijale", kuidas rõõmustama õppida ning ka keerulisel ajal rõõmu tunda. Foto: Meeli Küttim

Kas raskel ajal on võimalik rõõmustada? Mis on rõõmustamisest kasu juhile? Mis on olulisim enesejuhtimisoskus? Kuidas rohkem rõõmu tunda ning seeläbi hoida ja parandada vaimset tervist?

Neile ning teistele küsimustele annab värskes Äripäeva raadio saates "Tegijalt tegijale" vastuseid professor Mare Pork. Temaga vestleb Jaanus Kangur.