Külalisjuht: kõige enam maadeldakse turunduses ideepuudusega

Ettevõtte Külalisjuht asutajad Liina Kähri (vasakul) ja Liina Kukk (paremal) ning Smarten Logisticsi tegevjuht Mark Paves. Foto: Äripäev

Mida kujutab endast külalisjuhi ehk interimi teenus ja millistele ettevõtetele see võiks sobida, räägivad Äripäeva raadiosaates turundusteenust pakkuva ettevõtte Külalisjuht asutajad Liina Kukk ja Liina Kähri.

Turundus on ettevõtetes tihtilugu teisejärguline – sellele ei jagu aega, on tekkinud seisak ja ideepuudus. Jutuks tuleb, milliste töölõikudega külalisturundusjuht sellistel juhtudel abiks saab olla ning mis on vahe külalisjuhil, konsultandil ja agentuuri esindajal. Et Külalisjuhil on plaanis laieneda ja otsitakse tiimi liikmeid juurde, räägivad saatekülalised ka, mida seesugune töötamise vorm külalisjuhilt endalt nõuab.

Smarten Logisticsi tegevjuht Mark Paves avab Külalisjuhi teenuse kasutajana kliendi vaadet – miks nad interimi otsustasid kasutada, kuidas külalisjuhi liitumine meeskonnaga on sujunud ja kuidas ettevõte sellest võidab.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

