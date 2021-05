Henrik Ojamaa: profijalgpallurist investeerimisässaks

Profisportlaste tihtipeale lühike karjäär viis Henrik Ojamaa investeerimiseni.

Nüüdseks 4 aastat teadlikult investeerinud profijalgpallur Henrik Ojamaa rääkis investor Toomase tunnis enda teekonnast investeerimiseni ning investeerimisvalikutest ja kriteeriumitest.

Investeerimise eesmärk on tal selge: teenida aastaks 2026 piisavalt dividenditulu, et katta esmased kulutused. Lisaks jalgpallile kirjutab ta investeerimisblogi dividend-athlete ning samanimelisel instagrami kontol on tänaseks üle 15 tuhande jälgija. Tipranks veebisait näitab tema investeerimissoovituste aastaseks tootluseks 27%.