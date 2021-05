Mihkel Nestor: Euroopa pikaajaline inflatsioonihüpe tundub jätkuvalt ebatõenäoline

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor teeks enda panused siiski aeglase inflatsiooni peale. Foto: Raul Mee

Euroopa puhul raske on välja mõelda põhjust, miks võiks pikaajaline ja kiirem inflatsioon tekkida, ütles Äripäeva hommikuprogrammis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

„Kui ma peaksin ise panuseid panema, siis ma paneksin panused selle peale, et me naaseme aeglase inflatsiooni juurde,“ märkis Nestor, kelle sõnul naaseb pikaajaline inflatsioon siiski alla 2%, kus see on olnud juba alates 90ndatest saadik. Sellegipoolest võib lühiajaliselt näha pealkirju tõusvast inflatsioonist, märkis majandusanalüütik.