Tagasi 16.06.25, 12:19 Erik Laur: aasta 2025 aktsiaturgudel – mida vähem USAd, seda parem USA aktsiad ei domineeri enam turge. See on mõtlemapanev pööre, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.

“Mida rohkem on investoril portfellis USA aktsiaid, seda kehvemini on tal see aasta läinud,” nendib SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.

Foto: Erakogu

2025. aasta on pakkunud globaalsetel aktsiaturgudel üsna tavatu pildi, mis erineb viimasest kümnendist, kus USA tehnoloogiaettevõtted domineerisid ja vedasid maailma aktsiaturge. See olukord näib praeguseks pöördunud olevat – eurodes mõõdetuna on S&P 500 aasta algusest langenud märkimisväärsed 9%, samal ajal kui globaalne aktsiaturg tervikuna on kukkunud poole vähem. See annab selge vihje, et Ameerika aktsiate domineerimine on taandunud.