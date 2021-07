Kinnisvarainvestor: tuimalt osta on riskantne

Kinnisvarainvestor Elena Kuslap rääkis, et alustavale investorile ei saa anda üht töökindlat ostusoovitust, ning rõhutas, et ilma põhjaliku eeltööta on üürikorteri ostmine riskantne.

