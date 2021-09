Tootmist duubeldava Sunly juht: see ei ole veel kõik

Sunly juht Priit Lepasepp soovitas intervjuus Äripäeva Raadiole, et peaminister võiks võtta taastuvenergiavaldkonna oma eestkõnelemise ja -vedamise alla. Seni pole seda tema sõnul valitsusjuhid teinud. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Lähiaastail kasvatab taastuvenergiaettevõtte Sunly oma mahte tänaselt 131 megavatilt kaks korda. Ettevõtte juht Priit Lepasepp rääkis intervjuus Äripäeva Raadiole, et see pole veel kõik ja ettevõte plaanib seatud kasve ületada. "Päikeseenergia kasv on idufirmalik. Ehitus võtab vähem aega ja arendused saavad kiiremini varmis kui tuuleparkidel. Seetõttu oleme vastustes kidakeelsemad ja tahame mõni aeg kasvada nii, et numbreid ei avalda. Kui avaldame, siis tuleme välja suuremate numbritega kui täna graafikutel," selgitas ta.

Intervjueeris Rivo Sarapik.

