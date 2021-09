"Käisime vanaisaga koos kalal - see oli minu esimene kokkupuude ettevõttega"

Pereettevõtte M.V.Wooli hiljuti lahkunud asutaja Mati Vetevool. Foto: Erik Prozes

Perefirma M.V.Wooli asutaja Mati Vetevoolu lahkumise järel jätkab firma teise ja kolmanda põlvkonna käes.

Ettevõtte nõukogu esimees ja ostujuht Meelis Vetevool tunnistab Äripäeva raadio saates "Võitjate põlvkonnad", et neid on lapsest peale pereärisse sisse kasvatatud. Ettevõtte jaeketi müügijuht ning kolmanda põlvkonna esindaja Hendrik Rajangu sõnul pole see kunagi tundnud nagu käsu korras peale surutud asi, vaid mänguline. "Vanaisa võttis kalale kaasa, näitas, missugune mis kala on, kuidas püüda... See oli minu esimene kokkupuude kala ja ettevõttega," meenutab Rajangu.

