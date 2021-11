Liis Lemsalu läbilöök: ma ei arvanud, et minus on nii palju südikust

Liis Lemsalu võitis 2011. aastal superstaarisaate. Tegelikult töö pärast saadet alles hakkas pihta, rääkis ta Äripäeva raadio saates "Läbilöök". "Ei ütleks, et see šokk, aga kindlasti suur muutus." Foto: Rauno Liivand

Kümnend tagasi võitis Liis Lemsalu superstaarisaate ja on sellele järgnenud aastate jooksul kujundanud end Eesti üheks tuntumaks lauljaks. Väliselt ja näiliselt kergelt kujunenud karjääritee taga on Lemsalu sõnul aga ränk töö ja ka kuulsusega kaasas käiv varjupool, millest palju ei räägita.

"Ma ei arvanud, et minus on nii palju südikust vastu pidada," rääkis ta värskes Äripäeva raadio saates "Läbilöök". Mida ränk töö tähendab ja mida ütleb ta kuulsust ihkavale noorele ning tema vanemale, kuidas ta lood sünnivad ja miks on head pop-lugu raske kirjutada, kuidas ta enne meelelahutusvaldkonda mõtles hoopis diplomaadikarjäärist, sellest ja paljust muust tuleb juttu saates.

