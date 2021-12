Õiged lahendused jäävad sündimata liiga ettevaatlike tellijate tõttu

Brand Manuali kaasasutaja Kaarel Mikkin. Foto: Eiko Kink

Riigihanke formaat ei võimalda pakkujal välja käia parimat lahendust ning pakkumised võivad hoopiski jääda tegemata, kuulb saatest „Lavajutud“.

Ühtlasi on Brand Manuali kaasasutaja Kaarel Mikkini hinnangul avaliku sektori kui tellija puudus ka see, et ei mõisteta, mis probleemi lahendada soovitakse.

