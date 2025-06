Tagasi 10.06.25, 10:34 Sven Pertens teedeehituse lisarahast: tore, aga vähe Teedeehitus saab uute neljarajaliste ehitamiseks 85 miljonit eurot ning lisaeelarvega veel 12 miljonit eurot, mis aga suurt pilti muutma ei hakka, tõdes tee-ehitaja Trev-2 Grupi tegevdirektor Sven Pertens.

Taristufirma Trev-2 Grupi tegevdirektor ja juhatuse liige Sven Pertens.

Foto: Raul Mee

“Number niimoodi välja öelda ‒ ligi 100 miljonit ‒ tundub ju suur, aga kui me jagame selle 3-4 aasta peale, siis see nii väga suur enam ei olegi,” märkis Pertens Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta rääkis, et selle aasta eelarve on 168 miljonit, 10‒15 aastat tagasi oli see umbes 230 miljonit eurot. “Kui me arvestame, mida on inflatsioon rahaväärtusega teinud, siis praegu oleme teede seisukohast ikkagi väga kehvas olukorras,” ütles Pertens. “Uudis on hea, aga see 100 miljonit 3-4 aasta peale suurt pilti ei muuda.”

Samuti tegi Pertens juttu, kui palju suurem on tee-ehituse eelarved Lätis ja Leedus, kas Trev-2 peab peagi loobuma mõnest asfalditehasest ning mis maal on ettevõtja vastu esitatud kriminaalkahtlustus.

Küsis Ireene Kilusk.