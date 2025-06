Tagasi 10.06.25, 11:54 Jaanus Värk: hea juht on õppiv juht – nii erasektoris kui ka poliitikas Ma suhtun äärmiselt skeptiliselt uute ministrite määramise puhul tehtavatesse avaldustesse, et too ja too on ennast varasemalt tõestanud hea juhina ning sellega oma ameti jaoks igati pädev – hea ettevõtte või avaliku sektori juht ei pruugi poliitikasse sobida ning teadmised vananevad juhtimises kiiresti, kirjutab Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistrant Jaanus Värk.

Värsked ministrid tänavu märtsis pärast ametivande andmist õnnitlusi vastu võtmas. Pilt on illustreeriv.

Foto: Liis Treimann

On üsna tavapärane, et ettevõtjad, kes on end tõestanud erasektoris, otsivad uusi väljakutseid poliitikast, ent sinna jõuavad ka inimesed, kes on olnud varem tugevad spetsialistid või alustanud oma poliitkarjääri kohe pärast esimese kõrghariduse omandamist. Olgu teekond milline tahes, aga paljude jaoks on selle karjääri ihaldatud tipp ministriportfell Eestis või mõni tähtis ametipositsioon Euroopa tasandil.