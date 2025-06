Tagasi 09.06.25, 11:37 Hullu tempoga kasvav Eesti toidutööstus otsib tehasele kohta: pakuti Poolat, aga see ei eruta Kiires tempos müüki ja eeskätt eksporti suurendav Foodstudio vaatab ringi, kuhu oma tehas teha. "Või kas teha üldse kaks tükki: üks Eestisse ja teine mujale," märkis ettevõtte asutaja ja suuromanik Helgor Markov.

Helgor Markovil on põhjust rõõmustada, sest ettevõte kasvab välisturgudel kiire hooga.

Foto: Erakogu

Markov rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et kunagi pakuti talle ka võimalust teha suur tehas Poola, aga "Poola kuidagi ei eruta". Samas on temas huvi tekitanud ühe teise Eesti ettevõtte minek tehasega Saksamaale, mis edasiseks võib aidata avada uusi turge. "Mujal maailmas on suur vahe, kas on toodetud Eestis või Saksamaal," tõi välja Markov.

Lisaks jagas toidutööstur üht hullumeelset kogemust Ühendkuningriigi tellijaga, kes tahtis tellida vähemalt viis rekkatäit kaupa, mis moodustas sel hetkel 40% Eesti ettevõtte ekspordikäibest. Markov rääkis lähemalt, kuidas teha kindlaks, et tegemist polnud petturiga ja tellimusest saaks asja.

