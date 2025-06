Tagasi 10.06.25, 11:47 Trump saatis protestide vaigistamiseks tänavatele sõdurid. “See on pretsedenditu” Ameerika Ühendriikides Californias lasi president Donald Trump immigratsioonireidide-vastaste meeleavaldajate vastu tuua tänavatele elukutselised sõjaväelased, mis on igati erandlik juhtum, rääkis Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik.

Seni on Californias protestidel korda pidanud kohalik politsei.

Foto: Reuters/Scanpix

“See on pretsedenditu ikkagi,” nentis Lepik Äripäeva raadio hommikuprogrammis ning lisas, et ameeriklased on sellele nii valuliselt reageerinud, sest seni on sõdureid tänavatele saadetud vaid paar korda.

Ajakirjanik selgitas, et Trump peab migratsioonipoliitikat sarnaselt oma esimese ametiajaga väga oluliseks. “Seetõttu ta on ka nii jõuliselt reageerinud,” ütles Lepik. Trump saatis esmaspäeval Los Angelese piirkonda 700 merejalaväelast ja 4000 rahvuskaartlast.

Samuti selgitas Lepik, millistel juhtudel on USA samuti sõjaväelased tänavatele toonud, mis on Trumpi otsuse tagajärjed ning kas protestid võivad laieneda üle kogu riigi.

Vestles Ireene Kilusk.