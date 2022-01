Jaan Rekkor: kartsin asjatult, et päikesepaneelidega tehakse puskut

Eksperdile teeb muret suunatud riigihangete ülekasutamine

Eesti on hakanud Euroopa Komisjoni hinnangul kasutama liiga palju suunatud riigihankeid. Riigihangete asjatundja vandeadvokaat Kristina Laarmaa rääkis, et üldiselt on riigihangetega olukord hea, kuid tundub, et ametnikud on jäänud koroonapandeemia vabanduse varjus mugavustsooni.

Eesti on hakanud Euroopa Komisjoni hinnangul kasutama liiga palju suunatud riigihankeid. Riigihangete asjatundja vandeadvokaat Kristina Laarmaa rääkis, et üldiselt on riigihangetega olukord hea, kuid tundub, et ametnikud on jäänud koroonapandeemia vabanduse varjus mugavustsooni.