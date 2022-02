Raadioreportaaž Dublinist: ajakirjanik koputamas Oliver Kruuda uksele

Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu otsib Oliver Kruudat tema väidetavad elukohas Dublinis Iirimaal. Foto: Andras Kralla

End meedia ja võlausaldajate eest varjav Oliver Kruuda on Eesti kohtule märkinud, et elab Dublinis Ropemaker Place’i nimelises uusarenduses. Ainuke mure on, et Kruuda pole kuskile märkinud, mis on ta korteri number. Nii ei jäänud minulgi muud üle, kui pidin hakkama ükshaaval kortermaja uksi läbi koputama.

Hanover Streetil paiknev maja Ropemaker Place valmis 2020. aasta suvel ja müüdi Saksa fondile 46 miljoni euro eest. Butiikarenduseks nimetatud majas on 56 korterit ja ühes neist väidetavalt Oliver Kruuda elabki. Tema väidetavad naabrid pole selles aga sugugi nii kindlad.

