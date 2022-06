Toimetulek hinnatõusuga: Tallinna Vesi toodab ise reoveest biogaasi

Börsifirma Tallinna Vesi aktsionäride koosolek, kus kinnitati dividendimakse suurus 65 senti aktsia kohta, toimus möödunud nädalal. Foto: Liis Treimann

Kuna Tallinna Vesi on suur elektritarbija, on kõrge elektri hinna ajal eriti oluline üle vaadata, milliseid ressursse kasutatakse ja kuidas teha kõike otstarbekalt, rääkis hommikuintervjuus börsifirma Tallinna Vesi juht Aleksandr Timofejev.

“Meie unistus on, et saame sada protsenti soojusenergiast, mida kasutame reopuhastusjaamas, oma biogaasist ning et umbes kolmkümmend protsenti reopuhastusjaamas kasutatavast energiast toodame samuti ise,” avas Timofejev ettevõtte plaane. Juba täna kasutab Tallinna Vesi reoveest toodetud biogaasi ruumide kütmiseks.

