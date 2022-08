Hotellijuht: kasvavate kuludega tuleb ise hakkama saada

Arensburgi ja Nospa hotellide juht rääkis hommikuintervjuus, kuidas on lood külastajatega. Foto: Erik Prozes

Arensburgi ja Nospa hotellide tegevjuht Terje Nepper tõdeb, et kuigi kulud on juba palju tõusnud ja jätkavad seda trendi ka sügisel, siis hetkel on Saaremaa ettevõtjatel seis hea, kuna külastajaid on palju ning taastunud on ka välisturistide arv.

Kuigi tegevuskulud ettevõtetel aina tõusevad, siis pole Nepperi sõnul mõistlik hindu sügiseks tõsta, kuna hinna ikkagi tingib nõudlus. „Me peame nende kasvavate kuludega ikka ise hakkama saama,“ märgib ta.

