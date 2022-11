Margus Rink aktsiaemissioonist: sihime maksimumi

Coop Panga juht Margus Rink avas hommikuprogrammis raha kaasamise plaane. Foto: Liis Treimann

Coop Panga juht Margus Rink rääkis hommikuprogrammis, et sihivad uue aktsiaemissiooniga maksimumi ning selle nimel tehakse praegu kõvasti tööd.

Baasmaht, mida emissiooniga koguda soovitakse, on tema sõnul 15 miljonit eurot. Seda on võimalik suurendada ka 20 miljoni euroni. Rink rääkis, et kindlust annab praegu ka see, et baasmahust on umbes 60% tuumikinvestorite poolt ära märgitud.

