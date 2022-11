Ekspert: inseneeria tööhõives terendab auk

Tööstuste digitaliseerimiseks ei jätku insenere. Foto: Andras Kralla

Praeguse trendi juures jääb 2030. aastal Eestis juba kaks kolmandikku inseneride ametikohtadest täitmata, hoiatas EASi ja KredExi ühendasutuse Work in Estonia juht Anneli Aab.

Kui probleemile kiiret lahendust ei leita, ootab inseneeria tööhõivet Aabi kinnitusel mõne aasta pärast ees suur auk. “Me praegu räägime sellest palju, aga ei teadvusta veel hästi, et ühel hetkel, kui see pauk ära käib, siis on juba hilja. Siis on väga keeruline olukord Eestis,” hoiatas Aab Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

