Edukad naised heitlevad klaaslaega: mulle öeldi, et käitun ja riietun valesti

Edukad naised rääkisid sel aastal Äripäeva raadios, et stereotüübid pole kuhugile kadunud. Foto: Andras Kralla/Raul Mee/Maria Vie

"Edukate naiste" saates räägivad tippjuhid, ettevõtjad ja poliitikud, kuidas neid on sunnitud emalikumalt käituma ja viisakamalt riietuma. Kuigi üha kinnitatakse, et klaaslage pole olemas, ei vasta see siiski tõele.

"See ongi see klaaslae koht, kus sul nagu poleks midagi ees, aga siis avastad, et ikkagi on," võttis tippjuht Kai Realo kokku.

Niisamuti jagas poliitik Yana Toom, et ka temale on tehtud märkus, sest ta ei vasta ootustele. "Naispoliitik peab olema kallilt riides, lõhnama kalli lõhnaõli järele, tulema natuke hiljem ja enne ürituse lõppu ära minema, sest tal on alati kiire. See on mulje, mida pead jätma," ütles Toom.

Aasta viimasesse “Edukate naiste” saatesse on koondatud kõige säravamad mõtted ja ausamad pihtimused, mis tänavu on eetris kõlanud. Lisaks naisi saatvatele stereotüüpidele räägivad vägivaldsest lapsepõlvest, abikaasa leinast ja juhti valdavast üksindustundest tippjuhid Kai Realo ja Piret Mürk-Dubout, tippmodell Karmen Pedaru, kirjanik Leelo Tungal, koolitaja Epp Kärsin, ettevõtjad Kristel Kruustük ja Kriss Soonik-Käärmann, poliitikud Yana Toom ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits.

