Ene-Liis Semper ohverdas soolase stipendiumi: oleksin täna olnud väga rikas

Kunstnik Ene-Liis Semper rääkis Äripäeva raadiosaates "Edukad naised", et Šveitsis saavad näitlejad kuninglikke tasusid. Foto: Andres Haabu

"Ma pole Eestis sellest rääkinud, aga mulle pakuti kunagi Šveitsis väga head stipendiumit. Nali peitub selles, et keeldusin," meenutas kunstnik Ene-Liis Semper Äripäeva raadiosaates "Edukad naised".

Semperi sõnul kohtus ta vahetult enne stipendiumi otsust oma tulevase partneri Tiit Ojasooga. "Mõtlesin, et täitsa huvitav poiss. Kui Šveitsi lähen, ei saa ma kunagi teada, kuidas oleks temaga koos töötada," meenutas ta ja lisas: "Kindlasti oleksin siis olnud täna väga rikas, sest Šveits on väga hästi kindlustatud kultuuriruum. Kõige kõrgemad näitlejate palgad on Šveitsis."

Seejuures märkis Semper, et Šveitsis elades poleks sündinud teatrit NO99. "Ja mul poleks lapsi, kellega olen ülirahul," lausus ta.

Semper rääkis saates "Edukad naised", kuidas sündis teater NO99, millised olid poliitaktsioonide ajal tema suhted poliitikutega ja kas kultuuriministri kritiseerimine võib kunstnikule kätte maksta.

Samuti kirjeldas ta, milline on tema suhtumine rahasse, ja avas tagamaid, miks ta pani aastaid tagasi oma honorari põlema. Investeeringutest jutustades tunnistas Semper, kuidas on aastate jooksul naeruväärselt palju ostnud disantoole, mille väärtust on seni alahinnatud.

Semper avas ka selle poole, kuidas tal on õnnestunud kunstnikutöö kõrvalt lapsi kasvatada ja perele häälestuda ning jääda samal ajal kompromissituks oma loomingu suhtes.