Laborist masstoodanguni: kuidas vältida innovaatiliste toodete rahastuse surmaorgu?

EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute programmi arendusjuht Kaupo Reede ja programmi juht Madis Raukas. Foto: Äripäev

Eestis tehakse väga kõrgel tasemel teadusarendustegevust, aga see lõpeb tihti laboratoorse prototüübiga, rääkis saates „Fookuses: tark tööstus“ rakendusuuringute programmi arendusjuht Kaupo Reede.

Kuidas jõuda innovaatilisest ideest tootmiseni? Seekordne saade võtab fookusesse teadlasi, häid ideid ning rahastust kaasava EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute programmi (RUP) ja loodava rakendusuuringute keskuse (RUK), mis pakuvad tugiteenuseid ja aitavad ettevõtjatel täide viia teadmusmahukaid projekte.

Mis täpsemalt on RUP ja RUK, mis nende vahe on, miks on vaja üldse luua eraldi rakendusuuringute keskust, kuidas need aitavad ettevõtjatel teadmusmahukaid arendusprojekte ellu viia ja kuidas ettevõtja programmist osa saab? Nendele küsimustele vastavad EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute programmi juht Madis Raukas ja programmi arendusjuht Kaupo Reede. Saadet juhib Tööstusuudised.ee juht Harro Puusild.