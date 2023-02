Kaarel Ots börsifirmadele: suhelge oma aktsionäridega

Nasdaq Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa kinnitusel kajasub investoritega suhtlemine ka ettevõtte paremas aktsia hinnas. Foto: Liis Treimann

Investorsuhtluse tase Eesti börsiettevõtetes on aegade parimal tasemel, aga see ei tähenda, et ei saaks veel paremaks, rääkis Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots eile õhtul Baltic Awardsi auhindade jagamisel.

Otsa kinnitusel on parima investorsuhtlusega ettevõtted nähtavamad ja läbipaistvamad ja see paistab ka välja nende aktsia hinnas. „Eesti investeerimismaastik on äärmiselt mõjutatud jaeinvestoritest. Tasub suhelda oma aktsionäride ja investoritega,“ märkis ta.