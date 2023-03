Kui me vesinikuga ei tegele, ühendavad Lääne-Eesti tuulejaamad end Lätti

Eesti peaks aitama kaasa sellele, et Lääne-Eesti tuulepargid end Lätti ei ühendaks. Foto: Andras Kralla

Vesinikuriigiks saamiseks peame me leidma viise, kuidas luua kohapeal võimalikult suurt lisandväärtust, rääkisid eksperdid värskes raadiosaates "Cleantech".

Äsja avaldas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vesiniku teekaardi. Lisaks on SEI ja Rohetiiger koostanud energeetikateekaardid ja rohepöörde tegevusplaaniga sai tutvuda juba aasta alguses. Kuhu me oma energeetika siis liikumas oleme, räägivad saates majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Karlis Goldstein ja teadlane Mario Kadastik.

Suuresti on saate fookuses just vesiniku teekaart, mis kirjeldab tänast valdkonna seisu ja teemasid, mille raames saab määratleda vesiniku rolli kliimaeesmärkide saavutamisel, majanduse konkurentsivõime parandamisel ja erinevate sektorite süsinikuheitme vähendamisel.

Mario Kadastik leiab, et vesinikuriigiks saamiseks peame me leidma viise, kuidas luua kohapeal võimalikult suurt lisandväärtust. "Mida rohkem me suudame sellest lisandväärtuse ahelast siin ära teha, seda kallimalt me seda müüme. Meil on vaja investeerida teadus-arendustegevusse, rakendustegevusse, tehaste ehitamisse, tootmisvõimekusse, pilootprojektidesse ja nii edasi. Siis tuleb tasuvusarvutus ka parem." sõnas Kadastik.

Kuidas hoida Lääne-Eesti tuuleparke end Lätti ühendamast ja mida peab tegema, et vesinikust täispotentsiaal saada ning kuhu kogu meie energeetikasektor liikumas on, saab kuulata juba saatest.

Saatejuht on Mart Valner.