Ajakirjanikud koalitsioonikõnelustest: ilus jutt põrkub alati reaalsusega

Koalitsiooni läbirääkimised jätkuvad: täna ja homme võetakse teemadeks haridus ja energeetika. Fotol vasakult Lauri Hussar ja Margus Tsahkna. Foto: Liis Treimann

Äripäeva ajakirjanikud tõdesid, et uue valitsuse senised ideed peaksid igati ettevõtjatele meeltmööda olema, kuid konkreetsete plaanide kujundamisel võivad asjad veel muutuda.

“Kui me konkreetsete asjadeni jõuame, siis alati on see, et kui ilus jutt põrkub reaalsusega, siis me hakkame võib-olla kuulma seda, et mõned asjad nii väga ei meeldigi,” rääkis Äripäeva arvamustoimetaja Neeme Korv Äripäeva raadio hommikuprogrammis.