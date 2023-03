Elu hüperinflatsiooniga riigis: kulutasime kogu palga täna ära, sest homme …

Argentinas tuleb palk kiiresti ära kulutada enne, kui selle väärtus kaob. Foto: AFP/Scanpix

Aastakümneid kõrge inflatsiooniga Argentinas ületas veebruaris hinnatõus 100 protsendi piiri. Elu inflatsiooni keskel meenutab ja selgitab praegu Eestis elav argentiinlane, PwC Legali Kesk- ja Ida Euroopa oskusteabe juht Luis Felipe Mohando.

“Argentinas on olnud kõrge inflatsioon minu lapsepõlvest saati. Ma mäletan, et 1990. aasta märtsis, kui isa tuli töölt, pidime kiiresti minema poodi, et kulutada kogu palk ära, sest muidu järgmisel päeval oli selle väärtus 20–50 protsenti väiksem,” meenutas Mohando Äripäeva raadio hommikuprogrammis.