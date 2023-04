Globaalne pilk: Gruusia “omanik” muutub üha karmikäelisemaks

Meeleavaldajad Gruusias Tbilisis. Foto: Reuters/Scanpix

Küünilised inimesed nimetavad Gruusia võimupartei Gruusia Unistus loojat Bidzina Ivanišvilit riigi “omanikuks”, kelleta ei sünni ükski suurem otsus. Samuti on tema käekiri muutunud aastatega karmimaks, ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik Äripäeva raadio saates “Globaalne pilk”.

“Minu arvates on Gruusia võim muutunud agressiivsemaks kui ta algusaegadel oli,” hindas Kannik, viidates hiljutisele välisagentide seadusele, mis vallandas suured meeleavaldused. “Üha kergemini saadetakse märulipolitsei inimestele kallale. Muidugi ma möönan, et demonstrantide hulgas on ka provokatiivse käitumisega inimesi, aga mulle tundub, et võim otsib võimalust meeleavaldused jõuga laiali ajada,” jätkas ta.