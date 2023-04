Digitaliseerimine on elu ja surma küsimus

K-Prindi omanik Rait Rebane. Foto: Äripäev

Seekordses saates "Digipööre kaubanduses ja tööstuses" on külas trükikoja K‑Print omanik Rait Rebane.

Räägime temaga sellest, kuidas digitaliseerimine aitab K‑Prindil Skandinaavia turul edukas olla ja kui palju on digitaliseerimisest tulenevat efekti võimalik Exceli abil hinnata. Toome konkreetseid näiteid, kuidas kogu protsess alates tellimuse saabumisest kuni valmis töö kättetoimetamiseni välja näeb. Rait Rebane on veendunud, et digitaliseerimata ei ole võimalik tulevikus äri ajada.

Saatejuht on Hando Sinisalu.