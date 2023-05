Digipööre ettevõttes loob võimalusi, aga ole valmis ka üllatusteks

Lenno Uusküla: teine korter ei ole pensionisammas

On müüt, et igal inimesel peaks olema teine korter pensionisambaks, ning samuti on müüt, et üüritasu peaks katma laenumakse, rääkis Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla.

On müüt, et igal inimesel peaks olema teine korter pensionisambaks, ning samuti on müüt, et üüritasu peaks katma laenumakse, rääkis Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla.