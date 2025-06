Tagasi 09.06.25, 18:00 Raadiohommikus: LHV uus juht, teedeehitus ja tuline Los Angeles Teisipäevases raadiohommikus kõneleb LHVst grupi uus juht Mihkel Torim. Konfliktist USAs räägib Indrek Lepik ja teedeehituse seisust TREV-2 juht Sven Pertens.

TERV-2 juht Sven Pertens avab hommikuprogrammis teedeehituse seisukorda.

Foto: Liis Treimann

LHV Groupi nõukogu valis ettevõtte uueks juhatuse esimeheks ja tegevjuhiks Mihkel Torimi, kes on seni töötanud LHVs investeerimispanganduse juhina. Kuulame intervjuust, kuidas ta uut rolli mõtestab ja milline on tema nägemus LHV tulevikust.

USA lääneranniku olulisim keskus Los Angeles on kolmandat päeva leekides. Eile õhtuks seadsid Ühendriikide filmi- ja telepealinna tänavatel end paika rahvuskaardi sõdurid. Konflikti võimalikust eskaleerumisest räägime Äripäeva välisuudiste toimetuse juhi Indrek Lepikuga.

Ühtekuuluvusfondide rahast teedeehitusse suunatud 85 miljoni euro eest ehitatakse Tallinna–Pärnu maanteele kaks uut neljarajalist lõiku ning Tallinna–Tartu maanteele üks ristmik. Selle raha eest saab ehitada 10 km põhimaanteid. Küsime TREV-2 juhilt Sven Pertensilt teedeehituse seisukorra kohta. Kas valitsuse plaanid ka teedeehitajate omadega ühtivad?

Raadiohommiku toovad teieni Ireene Kilusk ja Stiine Reintam. Päev jätkub järgmiste saadetega: 11.00–12.00 "Investor Toomase tund" Pooltel Balti börsi põhinimekirja ettevõtete aktsiad on selle aasta esimese viie kuuga kerkinud üle 12%. Kas Balti börs on ellu ärganud ja millist potentsiaali võib numbrite tagant välja lugeda? „Investor Toomase tunni" saates võetaksegi investori ja finantsanalüüsi eksperdi Paavo Siimanniga kokku esimese kvartali börsiettevõtete tulemused ja kraaditakse ka sellekevadist dividendide hooaega. Vaadatakse üle, millised ettevõtted üllatasid investoreid positiivselt ja kas on põhjust mõne ettevõtte aktsiate poole ostumõtetega vaadata. Küsime eksperdilt ka konkreetseid aktsiasoovitusi Balti börsilt. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel. 13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik" Keskendume e-kaubanduse võtmetegurile – kasutajakogemusele. Saatejuht Kuldar Kullassepp vestleb Opus Online'i tegevjuhi Margus Ehaga sellest, kuidas läbimõeldud kasutajakogemus aitab kasvatada müüki, suurendada usaldust ja luua püsikliente.

Eha jagab oma enam kui 15aastast kogemust e-poodide arendamisel ning toob näiteid sellest, kuidas kliendi teekond algab ammu enne e-poe lehele jõudmist ja lõpeb alles pärast ostujärgset teenindust. Räägime praktilistest vigadest, mida kaupmehed sageli teevad, ning pakume välja lahendusi, kuidas neid vältida.

Käsitleme ka tehnoloogiliste platvormide mõju, ligipääsetavuse tähtsust ja seda, miks ostukorvi poolelijäänud tooteid puudutavad teavitused võivad olla just õigel ajal väga tõhusad.

15.00–16.00 “Töö ja palk”

Suvi on, teadagi, puhkuste aeg, aga kuidas puhata „õigesti“ – nii, et oled pärast ka päriselt puhanud? Kuidas juhina töövoogusid ja meeleolusid suunata nii, et kevadeks tühjaks pigistatud töötajad naaseksid sügisel uute ägedate mõtete, uue innu ja säravate silmadega? Kuidas juht iseenda tööõnne ja motivatsiooni saab toetada?

Saatejuht Helen Rootsil on külas tööõnne ekspert Tiina Saar-Veelmaa ja ühiselt uuritakse puhkuste teema põhjalikult läbi.

