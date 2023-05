Eesti Energia juht selgitab, kas Enefit Greeni dividend on löögi all

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko. Foto: Liis Treimann

Täna on Eesti Energia kontsernil dividendipoliitika ja seda me järgime, rääkis Eesti Energia juht Andrus Durejko.

„Loomulikult me peame otsustama, kas ettevõte on kasvuettevõte või on ta dividendiettevõte. Täna on Eesti Energia kontsernil dividendipoliitika, mis selle sätestab, ja seda me praegu järgime,“ kommenteeris Durejko Enefit Greeni dividendiolukorda. „Kõik muutused tulevad siis börsi kaudu teatavaks.“