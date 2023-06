Kui ühest kliendist saab mitu: kuidas disainida oma äri ümber

Eesti Raudtee kommertsosakonna juhataja Arthur Raichmann (vasakul), IT-protsesside ja teenuste grupi juht Mailis Alt-Adamson ning KPMG digivaldkonna juht Virgo Riispapp (paremal). Foto: Sigrid Kõiv

Seekordse "Infopankuri" teema on andmete kasutamine teenusedisainis ja äriprotsesside kaardistamisel. Stuudios on Eesti Raudtee kommertsosakonna juhataja Arthur Raichmann, IT-protsesside ja teenuste grupi juht Mailis Alt-Adamson ning KPMG digivaldkonna juht Virgo Riispapp.

Sanktsioonide tõttu on raudteeveo turgu ümber mängitud ning turule on tulnud uusi ettevõtteid. Arthur Raichmann rääkis, et infosüsteemide kasutamise vaates tekib nii olukord, kus ühe või kahe kliendi asemel on nüüd viis või kuus klienti. „Kui koostööpartnereid on vähe, siis on ka teenus väga nende keskselt disainitud. Kui aktiivseid veoettevõtted on juba grammike rohkem, siis tuleb teenusedisain üle vaadata,“ ütles Raichmann