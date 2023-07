Globaalne pilk: Hiina võib hakata otsima välisvaenlast, valikuid on üks

Hiina noormees loeb presidendi Xi Jinpingi kirjutatud teost "The Governance of China". Hiina majanduses on praegu pingelised ajad, näiteks ulatub noorte tööpuudus mõningail andmeil isegi 50%ni. Foto: Scanpix

Hiinas kehtib kirjutamata reegel, et senine poliitiline süsteem püsib seni, kuniks on tagatud inimeste majanduslik heaolu. See võib olla aga nüüd löögi all, arutles Hiina-ekspert Rüüt Kaljula saates “Globaalne pilk”.

Hiinat kummitavad ulatuslikud majanduslikud probleemid, alates uppis kinnisvaraturust ja lõpetades noorte tööpuudusega, mis mõningatel andmetel ulatub suisa 50%ni. Niisiis võib juhtuda, et Hiina suunab oma pilgud välisvaenlasele, et saada tähelepanu eemale siseprobleemidelt. Ja selleks vaenlaseks on suurima tõenäosusega Taiwan.