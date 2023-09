Puhkuste haldamine ei pea olema raketiteadus

Milliste muredega seisavad ettevõtted silmitsi kui on aeg hakata puhkuseid planeerima? Kuidas teha puhkuste planeerimise võimalikult lihtsaks nii personaliosakonnale kui ka töötajatele endile? Sellest räägivad sisuturundusaates StaffLogic arenduste juht Alo Hallmägi ning tootejuht Geete Haljas.

Hallmägi ja Haljas räägivad, et StaffLogic Puhkused rakendus sai ellu viidud kuna varasemalt oli SaffLogicu põhirakenduse näol suurklientide jaoks puhkuste ja puudumiste protsess lahendatud, kuid ise korraldati asju endiselt e-maili ja Exceli teel. “Meil ei olnud ühtset süsteem, et näha kes ja millal puhkab. Tüüpiline probleem, et kingsepal endal kingi ei ole. Seega otsustasimegi StaffLogic Puhkused luua,” räägib Hallmägi.

“Me nägime, et vaja oleks lahendust, mis viiks kõik puhkuse haldamisega seonduva ühtsesse süsteemi. StaffLogic Puhkuseid saab iga ettevõte vastavalt oma soovidele kohandada. Mõnel on lisaks tavapuhkusele vähenenud töövõimega kaasnevat seitsmepäevast puhkust vaja lisada või lapse- või õppepuhkust - personaliosakond saab süsteemis kõike seda vastavalt inimesele kohandada,” räägib Haljas.

Ka kasutajate poolelt on veebipõhine rakendus mugavaks tehtud. Töötajad saavad rakendusse sisse logides vaadata oma planeeritud puhkusepäevi ning ka puhkuse jääki. Samuti on võimalik näha ka oma tiimi puhkusegraafikut. “Ühe kliendiga tuli juttu, et millal ta puhkab ja kui sain vastuseks, et ta peab meilist üle vaatama, siis just sellist olukorda me tahamegi lahendada - kõik puhkuse info on ühes kohas ja kiirelt kättesaadav,” tõdeb Hallmägi.

Saadet juhib Sigrid Hiis.