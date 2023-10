Hobikaupleja lihtsad nipid, kuidas edukalt börsil alustada

Investor ja börsikaupleja Nele Gerberson tegi esimesed kiired tehingud 2021. aasta IPOdroomil, mis viis kauplemise õppimiseni, et edukalt suurtel turgudel tegutseda. Foto: Erakogu

Saates „Investeerimisportfell 2030“ rääkis oma teekonnast kauplejaks ja erinevatest vigadest ning nippidest investor ja kaupleja Nele Gerberson.

Investor avaldas, et alustas kauplemisega pea kaks aastat tagasi, kuid seda vaid väikse osaga oma portfellist. Gerberson rääkis saates, kuidas ta jõudis investeerimiseni ning mis viis ta sealt kauplemise poole. Samuti avaldas kaupleja, kuidas ta õppis kauplemist, et see enda jaoks võimalikult lihtsaks teha.

Alguse õppetundide koha pealt tõi Gerberson välja, et tuleb katsetada erinevaid tehnikaid ning lõpuks see õige enda jaoks välja valida, mis kauplemisotsuste langetamiseks sobivad. Ta tõi välja, et tema jõudis oma katsetustega RSI ehk suhtelise tugevuse indeksini, mis näitab, kas aktsia on ülemüüdud või üleostetud. Lisaks vaatab ta ka MACDd ehk libiseva keskmise konvergentsi/divergentsi. Siiski peab tema sõnul iga alustav kaupleja enda jaoks need õiged indikaatorid leidma, millega tunneb ennast mugavalt.

Lisaks oma õppetundidele ja näpunäidetele, millega alustav kaupleja võiks arvestada, tõi ta välja ka selle, et need samad indikaatorid ja kauplemisest rohkem teadmine on hea kaitse investori portfellile ehk neid järgides ei osta ta aktsiaid valel hetkel ning peilib välja õige ostukoha ka pikaajaliste investeeringute puhul.

Samuti rääkis kaupleja, milliseid aktsiaid ta täna ostab nii oma investeerimisportfelli kui kauplemisportfelli. Lisaks avaldas ta, millistel aktsiatel paistab täna olevat hea ostukoht ning millist aktsiat võiks ka investor Toomase portfellist juurde osta.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Saate „Investeerimisportfell 2030“ salvestamisele pani õla alla finantstehnoloogiaettevõte Admirals.