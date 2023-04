Dividendinvestor avaldab, kuidas ta valib parimaid dividendiaktsiaid

Lisaks dividendiaktsiatesse investeerimise nippidele jagab Kress saates, miks pankade kasum aktsia kohta on lihtsasti manipuleeritav. Foto: Raul Mee

Dividendinvestor blogi asutaja ja investor Märten Kress jagas saates „Investeerimisportfell 2030“, kuidas valida kindlaid dividendiaktsiaid oma portfelli ja millised on levinud vead dividendiaktsia valikul.

Investori sõnul on alustaval investoril eesmärk otsida kõrge dividendimääraga aktsiaid, kuid selline käitumine ei ole Kressi sõnul kõige kindlam. See oli ka blogija esimene faas, kuid täna otsib Kress oma portfelli ettevõtteid, mis kasvatavad aastast aastasse dividende ning see on kindlasti pikaajaliselt parem strateegia.

Kressi sõnul ei ole tingimata mõistlik portfelli liialt hajutada erinevate varaklasside lõikes ning see võib ka alustavat investorit eemale peletada ehk ei tasu seda hajutamist alustades üle tähtsustada. Ta selgitas, et täna on kaks põhilist varaklassi, mis näitavad pikaajaliselt inflatsiooni ületavat tootlust ja need on aktsiad ja laenuga soetatud üürikinnisvara. Selle võiks Kressi sõnul alustav investor lähtepunktiks võtta ning sealt edasi liikuda.

Lisaks räägib Kress, kuidas ta on oma portfelli strateegia üles seadnud ning miks on ta valinud erineva kiiksuga ETFe. Samuti räägiti investeerimise psühholoogiast ning pangandussektori aktsiatest hiljutise kriisi valguses.

Saadet juhib Markus Tamm.