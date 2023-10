Aasta töösturi nominent Raivo Vasnu: aeg on karm, aga kaalume siiski investeeringut tehasesse

NPM Silmeti tegevdirektor Raivo Vasnu Foto: Liis Treimann

Praegu on karm aeg ja kui on vaja teha otsuseid oma tootmist efektiivsemaks muuta või ka koondada, siis tuleb see ära teha, rääkis aasta töösturi nominent ja NPM Silmeti juht Raivo Vasnu.

"Pidev venitamine ei too endaga midagi head kaasa," märkis Vasnu Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis.

Vasnu sõnul kaalutakse praegu ka NPM Silmeti Sillamäe tehasesse investeerimist ja otsus peaks sündima lähikvartalite jooksul. Kui otsus on positiivne, võib see piirkonda tuua täiendava kümnetesse miljonitesse ulatuva investeeringu.

Valitsusele soovitab Vasnu olla näoga tootjate poole. "See on küll kõlav fraas, aga tuleks laiemalt ringi vaadata, kas meie tootjad ja neile loodud tingimused on konkurentsivõimelised. Eksport tähendab seda, et peame konkureerima teiste riikidega," sõnas ta.

NPM Silmeti emafirma Kanada kontsern Neo Performance Materials Corporation ehitab praegu Narva magnetitehast, mis valmib 2024. aasta lõpus. Vasnu rääkis lähemalt, mis seisus on tehase ehitus ja kuidas käib sinna töötajate leidmine. Uues tehases saab tööd 300-400 inimest.

Aasta tööstur 2023 selgub 15. novembril toimuval konverentsil "Tööstuse äriplaan 2023". Lisaka Raivo Vasnule on kolme nominendi hulgaks Skeleton Technologiese juht Taavi Madiberk ja Fibenoli omanik Raul Kirjanen.

Raivo Vasnut intervjueeris Harro Puusild.