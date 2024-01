Tõnu Mertsina vihjas, mis paneb majanduse kasvama

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Foto: Andras Kralla

Välisnõudluse kasv, ostujõu paranemine ja intressimäärade langus viivad Eesti majanduse kasvule, rääkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

“Kui me vaatame meie suurimaid kaubanduspartnereid, millest tulenevalt me saame prognoosida välisnõudlust, siis see näitab, et meie suuremate kaubanduspartnerite majandusseis tasapisi selle aasta teisest poolest hakkab paranema, mis tähendab omakorda seda, et see peaks andma meile järk-järgult võimalusi eksportida,” selgitas Mertsina Äripäeva raadio hommikuprogrammis.