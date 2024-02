Kindlustusmaakler: Balti turu kasvuvõimalus on suur

Väikelinna äri teinud ettevõtja unistab konkurentidest

Elu on jõudnud sinnamaale, et kolm last on kõik õnnelikult suureks kasvatatud ja saan oma energia panna ainult endale, oma hobidele, töödele ja uutele väljakutsetele. Lisaks on veel lastest abi ka nende asjade korraldamisel, räägib Mullistuudio omanik Maie Urbas.

