Rõtov: Putin näitas, et talle on kõik lubatud

Meeleavaldus Tallinnas Venemaa saatkonna ees reedel pärast Navalnõi surma avalikustamist. Foto: Andras Kralla

Eelmisel nädalal näitas Vladimir Putin Venemaa opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi surmaga, et talle on kõik lubatud, ütles Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

„Navalnõi surm, mida me nüüd kuulsime-nägime ja mis kinnituse leidis, tundus, et oli demonstratiivne hukkamine,“ sõnas Rõtov Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Sellega Putin näitas, et talle on kõik lubatud, ja Putin näitas, et kui keegi veel üritab samasugust positsiooni võita, siis mis temaga juhtuda võib.“