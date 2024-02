Paavo Nõgene: pensionifondid teevad kodubörsile karuteene

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. Foto: Liis Treimann

Kuigi Tallinna börs oli möödunud aastal apaatne ning jäi suures pildis paigale, siis Tallink Grupi juhatuse esimehe Paavo Nõgene hinnangul võiksid kohalikud pensionifondid kodubörsile rohkem investeerida.

Mida rohkem on börsil finantsiliselt tugevamaid ettevõtteid ja mida rohkem on uusi võimalusi investeerimiseks, seda aktiivsem on börsiturg, rääkis Tallinki juhatuse esimees.

“Muidugi kontraproduktiivne on see, et Eesti pensionifondid viivad oma raha Eesti börsilt kuskile mujale,” tõdes Nõgene. Ta selgitas, et Eesti majanduse toetamine peaks käima läbi selle, et pensionifondid jätkuvalt Eesti ettevõtetesse investeerivad.

Tallink oli üks paremini taastunud ettevõtteid Tallinna börsil eelmisel aastal, ütles Nõgene Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Selle üle on kindlasti hea meel, aga eks kõik need välised tegurid mõjutavad investorite otsuseid,” sõnas ta, miks Tallinna börs oli eelmisel aastal sirge kui joonlaud.

Nõgene ütles, et loodetavasti süstitakse dividendi makmisega investoritesse lootust. Ka tuli jutuks laevade prahtimine, mille pealt Tallink teenib hetkel kasumit.

Paavo Nõgenet intervjueeris Juhan Lang.