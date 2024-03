Aasta ehitaja: tööd on vähem, kuid suurt kriisi ei paista

Veiko Seliste Foto: Teeli Remmelg

Kuigi ehituses on tunda, et käiakse rohkem tööd küsimas ja uusi ehitusobjekte on vähemaks jäänud, siis suurt kriisi praegu mitmel põhjusel ei paista, rääkis Ehitustrust ASi projektijuht Veiko Seliste saates „Eetris on ehitusuudised“.

Saates rääkis eelmisel aastal aasta ehitaja tiitli võitnud Veiko Seliste, mis on eduka projekti elluviimisel kriitilise tähtsusega tegurid. Milles seisneb hea projektijuhi edu võti ja milliseid oskusi ja omadusi on selleks vaja?