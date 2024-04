Nimeka kunstniku töösse investeerimiseks piisab ka 500 eurost

Haus Galerii juhi Piia Ausmaniga tuleb juttu nii kunstiteoste hinnaklassidest, eripäradest kui kunstnikest, kelle töödesse Ausman ise usub. Foto: Andras Kralla

Kunst kogub üha enam populaarsust eestlaste seas ja suurenenud nõudlus tõstab tööde hindu märgatava kiirusega. “Me oleme olnud oksjonil ka situatsioonis, kus teos, mille alghind oli 500 eurot, osteti 5000 euroga,” räägib Haus Galerii juht ja kuraator Piia Ausman.

Saates “Portfelli kasvuplaanid” tõi Ausman välja, et viimastel aastatel on maalide kõrval hakanud populaarsust koguma graafika ja joonistused, kus on intrigeerivaid ning põnevaid motiive.

Graafika kasuks investeeringuna räägib selle soodsam hinnaklass, kuigi viimase kolme-nelja aasta jooksul on selle turg niivõrd kiirelt kasvanud, et hinnad on tõusnud ka sajaprotsendiliselt. Nimekamad autorid, keda teab ilmselt iga eestlane, on graafikas Eduard Wiiralt ja Günther Reindorff.

Samas on endiselt võimalik nimeka kunstniku töid soetada alates 500 eurost. “Meie graafika-joonistuste oksjonite hinnatase võib alata kusagil 400-500 eurost. Keskmiselt on hinnad 1000 ja 1500 euro vahel,” rääkis ta. Wiiralti graafika puhul tuleks aga arvestada juba pigem 3000–7000 euroga.

“Kui me täna ostame väga soodsalt kas galeriist või mõnest erakollektsioonist töö 500 euroga, siis sõltuvalt teosest ja autorist on täiesti tõenäoline, et seda võib juba poole aasta või aasta pärast edasi müüa kusagil 300-400 eurot kõrgemalt,” sõnas Ausman.

Teosel ja teosel on vahe

Kuid Ausman toob välja, et lihtsalt tuntud kunstniku nime järgi pole teoseid investoril mõtet vaadata – keskenduma peaks konkreetsele tööle. “Ka ühe autori loomingu lõikes on teosel ja teosel väga suur vahe. On teos, mis on läbi aegade väga edukalt müüdav, ja on teos, mis võib kuuluda väga teada ja tuntud autorile, kelle hinnad üldiselt on kõrged. Aga see teos oma motiivilt, teemalt või laadilt on väga raskesti müüdav,” ütles ta.

Sisuliselt peaks ka investorina vaatama teoseid, mis endale meeldivad. “Teos, mis meeldib ühele, üldjuhul meeldib ka mitmele,” tõi Ausman välja.

Emotsioonide rolli kohta kunstiinvestori elus, tootlusootuste ja investeeringute kaitsmise kohta saab pikemalt kuulata saatest. Saadet juhib Simo Sepp.