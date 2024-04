Just need nipid tõid kaasa ettevõtte kiire kasvu

Tütar Lisanna ja ema Kaire Miiteri ühine pereettevõte on gasellettevõte ehk on kasvatanud enda käivet ja kasumit rohkem kui 50%. Foto: Jana Palm

Tütre värsked ideed, looduskosmeetika brändiga liitumine ning turunduse ja müügiga põhjalikumalt tegelema hakkamine tõid kaasa ettevõtte enneolematult kiire kasvu, rõõmustas pereettevõtte asutaja Kaire Miiter.

Kaire ja Lisanna Miiter jagasid pereettevõtlusele keskenduvas saates “Võitjate põlvkonnad”, et ühe looduskosmeetika toote loomise mõttest teostuseni läheb minimaalselt üks aasta, aga kõige pikem projekt on töös olnud lausa viis aastat. Keskmine investeering on 15 000 eurot, mis teenitakse ema ja tütre sõnul tagasi tavaliselt aasta jooksul.

Eesti looduskosmeetika brändi Magrada ideed sünnivad ema ja tütre koostöös pere enda tekkinud vajadustest inspireerituna, aga keemiline ja tehnoloogiline pool saab nende põhjaliku sisendi järgi valmis Lätis laboris.

Kaire ja Lisanna näevad, et looduskosmeetika ei ole enam nišikaup. Viimased viis aastat on selle ostmine olnud tavaline, kuna maailm vajab seda. Looduskosmeetika on keskkonnale ohutum ja jätkusuutlikum ning ka nahale parem. “Mina usun seda, et kui loodus on andnud meile mingi probleemi, siis annab loodus sellele ka lahenduse, näiteks nagu minu ristallergia puhul,” sõnas Lisanna.

Kasvu võti on lähedased suhted edasimüüjatega

Magrada oli veebruaris gasellettevõtete TOPis ehk on kasvanud viimase kolme aasta jooksul nii käibelt kui ka kasumilt rohkem kui 50%. Ema sõnul tõi kiire kasvu kaasa just see, et tütar liitus ettevõttega ning hakkas tegelema müügi ja turundusega. Lisanna lisas, et nad hakkasid kolm aastat tagasi tegema väga strateegilist ja planeeritud turundust ja jälgivad kogu aeg hetke trende, mis päriselt tarbijaid kõnetavad. Ta lisas, et trendid muutuvad päriselt iga kuu ja nendega tuleb kaasas käia.

“Hetkel tahavad inimesed tarbida inspireerivat sisu, mis annab neile soovitusi või nippe ja aitavad teha elu lihtsamaks. Soovitakse, et väärtus tuuakse nendeni ootamatu nurga alt ja orgaaniliselt, näiteks sisuloojate kaudu,” jagas Lisanna enda eduka turunduse nippe. Loomulikult aitavad ka päriselt väga head ja toimivad tooted ning ilusad pakendid ema sõnul kaasa.

Enda suureks edu valemiks peavad nad ka lähedaste suhete loomist edasimüüjatega. Kaire õde käib poodides kohapeal, jagab Magrada brändi ja toodete lugu ning annab seeläbi konsultantidele head sisendit, mis aitab nende toodetel ülejäänud ilutoodete massist eristuda. Müüginumbrid poodides, kus nad kohapeal käivad, on tõusnud aastaga lausa kolm korda.

Ema ja tütar jõudsid eelmise aasta lõpus järeldusele, et kõik nende unistused Eestis on täidetud ja sel aastal hakkavad nad laienema Lätti.

Missugusest pere murest sai alguse looduskosmeetika tootmine, kuidas ema ja tütar koos töötades häid suhteid hoiavad ning kuidas pere noorim tütar oma õpetajale mõeldud kingituse talle hoopis 50 euroga maha müüs, saate kuulata juba “Võitjate põlvkonnad” podcast’ist.

Saadet juhib Jana Palm.

