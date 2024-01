Kolm aastat kriise: metalliäri vaatab uutesse Skandinaavia riikidesse

Saku Metall ASi personalijuht Kaidi Trumsi (vasakul) ja grupi juht Kristiine Kadak. Foto: Jana Palm

Keerulisel ajal Saku Metall Gruppi juhtima asunud Kristiine Kadak jagas pereettevõtlusele keskenduvas saates “Võitjate põlvkonnad", kuidas ta on Saku Metalli juhina pidanud iga päev riskijuhtimisega tegelema.

“Ma liitusin üle kolme aasta tagasi ja me oleme kogu aeg olnud kriisis. See on meie jaoks muutunud lausa normaalsuseks,” sõnas Kristiine. Saku Metalli töökust ja soovi igast kriisist siiski võitjana väljuda tõestab 2023. aastal Pereettevõtete TOPis 16. koha saavutamine.

Üks kriis järgnes teisele

COVIDi aeg oli tööstusettevõttele raske, kuna inimesi ei saanud saata kodukontorisse, vaid tuli välja mõelda, kuidas kehtestatud eritingimustes tootmisega jätkata. Sellele järgnes Ukraina sõda, mille algusega koos tabas Saku Metalli materjali kriis, kuna Venemaalt enam toorainet sisse ei saanud tellida. 30% materjalist oli varem tulnud sisse Venemaalt ja võttis mitu kuud aega, et leida Euroopast uued partnerid. Tooraine hind kasvas ning oli suur väljakutse viia sisendhinnad müügihindadesse.

Paraku ei läinud kogu protsess valutult. “Meil olid pikaajalised lepingud Soomes ehitusettevõtetega, kes ei tahtnud meile grammigi vastu tulla, tänu millele saime kõvasti kannatada ja marginaalid läksid väga alla. Kohati tunneme selle mõjusid siiani,” jagas Kristiine enda pettumust.

Sellega aga ootamatused ei lõppenud. Üle-eelmisel aastal tabas Eestit ootamatult energiakriis. Saku Metall on suur gaasitarbija ja keset suve saabunud kolm korda kõrgem gaasiarve ehmatas neid korralikult. Saku Metalli Grupi juht Kristiine ütles, et tänaseks on nad fikseerinud nii gaasi kui ka elektri hinna ja enam selliseid üllatusi neile tulla ei tohiks.

Tänasel päeval puudutab Saku Metalli aga enim ehitusturu madalseis, eriti Soome ja Rootsi turul. “Kui Soome ja Rootsi riigid kohalikke tootjaid toetavad, aga Eesti riik seda ei tee, siis meie konkurentsivõime väheneb oluliselt ja sellel võivad olla tõsised tagajärjed. Näeme, et nii raske on hetkel nendesse riikidesse müüa,” sõnas Kristiine.

Vaade tulevikku

Grupi juht rõhutas, et hoolimata pikast kriiside perioodist nad alla ei anna ning otsivad Soome ja Rootsi kõrvale ka teisi Skandinaavia turge. Kaugematesse piirkondadesse nad hetkel ei vaata, kuna tooted on suured ja transpordikulu sööks marginaalid ära.

Kristiine ütles, et kriisid on õpetanud neid kiiresti reageerima ja pidevalt riskianalüüse tegema. Kui varem tehti kord aastas riskianalüüs ja see pandi sahtli nurka, siis täna tegeletakse Saku Metallis riskijuhtimisega iga päev. Ka nõukogus käib riskide analüüs kvartaalselt läbi ja tehakse plaane, kuidas riske maandada. Enne Ukraina sõja lõppu ei saa Kristiine sõnul isegi oodata, et kriisid läbi saaks, kuna selle mõju Eesti majandusele ja julgeolekule on väga suur.

Pereettevõtlusele keskenduvas saates räägitakse ka sellest, kuidas Kristiine, tema vennad ja õde üheskoos tekitavad Saku Metalli töötajatele tunde, et nad on justkui perekonnaliikmed. Lisaks saad podcast'ist kuulata, mis eelised on pereettevõtlusel teiste ettevõtlusvormide ees.

Saadet juhib Jana Palm.

