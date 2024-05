Sääsepeletajate müüja: müüme toodet, millesse ise usume

Homeyard OÜ juht ja omanik Alari Ilves. Foto: Alyona Stadnik

Homeyard OÜ, mis on tuntud kodu- ja aiatoodete poolest, eristub läbimõeldud tooteportfelliga, keskendudes peamiselt sääsepeletajatele. Ettevõtte juht ja omanik Alari Ilves ütles saates “Kiired ja vihased”, et tema ei usu ütlusesse, et hea müügimees müüb kõik tooted maha.

"See pigem on selline pettuse valdkond, kui müügimees müüb ja oskab kõik tooted maha müüa. Pettusega saab ka raha teenida. Aga kas see on müümine või kas see on siis hea müügimees, kes pähemäärimisega tegeleb," mõtiskles Ilves. Tema hinnangul on kõige parem turundus suust suhu leviv positiivne reklaam.

Ilves räägib saates, kuidas fookuse hoidmise ja hooajalisusega toimetulek on aidanud ettevõttel jääda edukaks ka keerukatel aegadel.

Lisaks ärilistele tippudele tuleb saates juttu ka ettevõtte loomise algpäevadest ja meeskonnatööst ning iseseisvumisest. Mis on olnud peamised ja värvikad hetked selle perioodi jooksul, milliste raskustega on ettevõte pidanud kokku puutuma ja millised on peamised väljakutsed, püsimaks Baltikumi turul konkurentsis.

Saadet juhib Alyona Stadnik.