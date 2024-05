Pärnu metallitööstus: tundsime, et kui digirongist maha jääme, meid varsti enam pole

Alice Technic võttis ette digitaliseerimise meistriklassi läbimise. Digiteekaarti luues vaadati üle tarneahelad, sealsed kitsaskohad ja pakuti lahendusi. Foto: Dpa/Scanpix

Kriitilist massi digimuutustega kaasa tulema saada on keeruline, sest inimesed on harjumuste orjad, jagab saates “Fookuses: tark tööstus” oma digitaliseerimise teekonna arenguid ja väljakutseid Pärnus tegutsev metalltoodete tootja Alise Technic.

Külas on ettevõtte kvaliteedijuht Ingrid Jaeger, kes kõneleb sellest, millised valud panevad ettevõtet aina enam digitaliseerimise poole vaatama, millised on senised õnnestumised ja ebaõnnestumised ning edasised plaanid arenguteel.

Jaeger märgib saates, et digitaliseerimise puhul on hädavajalik, et juhtkond seda vajadust näeks ja kaasa liiguks. “Meil on innovaatiline juht, kes ütleb, et meil on vaja seda nüüd teha, et mitte maha jääda,” rääkis ta.

Saadet juhib Harro Puusild.